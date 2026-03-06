Docentes de la UNLaR paralizan actividades una semana por reclamos salariales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) enfrenta un paro total de actividades que se extenderá del 16 al 22 de marzo, como parte de un plan de lucha nacional debido al conflicto salarial que afecta a los docentes universitarios. La medida fue confirmada por la Asociación Riojana de Docentes Universitarios (ARDU), que se declaró en estado de alerta ante la situación.

El secretario general de ARDU, Juan Chade, destacó que la principal preocupación radica en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa es vital para el sostenimiento del sistema educativo y debería incluir mejoras salariales, becas para estudiantes y financiamiento para la ciencia y técnica, aspectos que no han sido atendidos por el Gobierno nacional.

Chade también mencionó la falta de diálogo institucional y la ausencia de convocatorias a paritarias, lo que ha provocado una pérdida de aproximadamente 50% del poder adquisitivo de los docentes. A pesar de las protestas, se aseguró que los exámenes finales no se verán afectados, permitiendo que los estudiantes puedan rendir sin inconvenientes. La evolución del conflicto y una posible respuesta del Gobierno determinarán el futuro del calendario académico.