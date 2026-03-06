Sábado, 7 de Marzo 2026
Docentes de la UNLaR se movilizan: paro por reclamos salariales desde el 16 de marzo
Docentes de la UNLaR se movilizan: paro por reclamos salariales desde el 16 de marzo

del 16 al 22 de marzo, se suspenderán las actividades en la Universidad Nacional de La Rioja debido a un paro total por reclamos salariales. El gremio ARDU denuncia el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y una pérdida del 50% del poder adquisitivo de los docentes. Aunque los exámenes no se suspenden, la falta de diálogo institucional preocupa sobre el futuro académico.

El conflicto salarial en el ámbito educativo se intensifica con un paro total de actividades en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) programado del 16 al 22 de marzo. Esta medida forma parte de un plan de lucha nacional impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en respuesta a la crisis presupuestaria que enfrentan las universidades.

La Asociación Riojana de Docentes Universitarios (ARDU) se sumó a la protesta, destacando el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario como un eje central de sus reclamos. El secretario general de ARDU, Juan Chade, señaló que esta ley es crucial para el sostenimiento del sistema educativo y debe incluir no solo mejoras salariales, sino también recursos para becas, ciencia y técnica.

A pesar del paro, los exámenes finales no se suspenderán, lo que permitirá a los alumnos rendir en los turnos programados. Sin embargo, la falta de diálogo institucional y la ausencia de convocatoria a paritarias han generado preocupación sobre el inicio del segundo cuatrimestre, con un sector docente que ha perdido cerca del 50% de su poder adquisitivo.

Etiquetas: la rioja unlar paro docente conflicto salarial educación gobierno nacional
