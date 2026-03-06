Docentes de la UBA inician paro indefinido: ¿cómo afecta a los estudiantes?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han decidido iniciar una huelga que comenzará el 16 de marzo y se extenderá hasta el 20 de marzo, con la intención de regresar a clases el 23 de marzo. La medida de fuerza se lleva a cabo debido a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la exigencia de un aumento salarial del 51% que se encuentra pendiente.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, señaló que la posibilidad de extender el paro dependerá de una decisión a nivel nacional. Según ella, el paro podría prolongarse si no se logra un consenso en el congreso de la Federación (CONADU Histórica). La asamblea programada para el 20 de marzo será clave para determinar los próximos pasos.

El reclamo de los docentes está relacionado con el incumplimiento de la ley mencionada, que fue aprobada en 2025 pero vetada por Javier Milei, aunque luego fue reafirmada en el Congreso. La diferencia del 51% que solicitan refleja la disparidad entre los aumentos otorgados por el Gobierno y la inflación acumulada.