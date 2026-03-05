Paro nacional en la UNLaR: estudiantes exigen respuestas ante incumplimientos gubernamentales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) se verá afectada por un paro nacional total convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) del 16 al 22 de marzo. Esta medida se enmarca en un contexto de creciente descontento hacia el Gobierno nacional, que ha incumplido con la ley de financiamiento universitario.

Juan Chade, secretario General de ARDU, indicó que las asociaciones docentes han realizado una encuesta para definir las acciones a tomar, destacando la falta de avances en cuestiones salariales y de financiamiento. "No hay diálogo para discutir incrementos", expresó, señalando que la comunidad educativa enfrenta una pérdida salarial del 50%.

Este paro impactará únicamente en las clases, ya que se busca que los exámenes no se vean afectados, a fin de no perjudicar el avance académico de los estudiantes. La situación crítica en la UNLaR refleja la necesidad de que el Gobierno provincial y nacional retomen las conversaciones sobre el financiamiento universitario, para garantizar una educación de calidad y el bienestar de la comunidad educativa.