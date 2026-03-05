Jueves, 5 de Marzo 2026
Paro nacional en la UNLaR: estudiantes exigen respuestas ante incumplimientos gubernamentales
Paro nacional en la UNLaR: estudiantes exigen respuestas ante incumplimientos gubernamentales

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) enfrentará un paro total de actividades del 16 al 22 de marzo, complicando el inicio del cuatrimestre por el incumplimiento del Gobierno en financiamiento. La comunidad educativa exige respuestas urgentes para evitar que los exámenes se vean afectados.

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) se verá afectada por un paro nacional total convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) del 16 al 22 de marzo. Esta medida se enmarca en un contexto de creciente descontento hacia el Gobierno nacional, que ha incumplido con la ley de financiamiento universitario.

Juan Chade, secretario General de ARDU, indicó que las asociaciones docentes han realizado una encuesta para definir las acciones a tomar, destacando la falta de avances en cuestiones salariales y de financiamiento. "No hay diálogo para discutir incrementos", expresó, señalando que la comunidad educativa enfrenta una pérdida salarial del 50%.

Este paro impactará únicamente en las clases, ya que se busca que los exámenes no se vean afectados, a fin de no perjudicar el avance académico de los estudiantes. La situación crítica en la UNLaR refleja la necesidad de que el Gobierno provincial y nacional retomen las conversaciones sobre el financiamiento universitario, para garantizar una educación de calidad y el bienestar de la comunidad educativa.

