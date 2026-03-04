Miércoles, 4 de Marzo 2026
Quintela plantea una lucha prolongada para enfrentar la crisis social en la provincia
Política

Quintela plantea una lucha prolongada para enfrentar la crisis social en la provincia

El gobernador de La Rioja advierte sobre un posible "estallido social" si no se modifican las políticas económicas. Propone un plan de lucha con paros escalonados y una alternativa política sólida.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gobernador de La Rioja hizo un llamado a las centrales obreras y a los mandatarios provinciales para que se unan en una resistencia contra el modelo económico actual, advirtiendo sobre el riesgo de un potencial «estallido social». En sus declaraciones, enfatizó la importancia de que la Confederación General del Trabajo (CGT) y los gobernadores lideren un plan de lucha para cambiar lo que considera un «modelo excluyente».

El mandatario propuso la implementación de medidas de fuerza escalonadas, sugiriendo paros de 24, 48, 72 y 96 horas, hasta alcanzar un tiempo indeterminado si no se produce un cambio en la conducción nacional. Expresó que la falta de respuestas del Gobierno podría generar un escenario crítico para la paz social, señalando que la presión social podría desembocar en situaciones incontrolables.

A pesar de su postura firme, el gobernador subrayó que la resistencia debe ir más allá de las protestas, sugiriendo la necesidad de una plataforma política sólida. Afirmó que es esencial presentar una alternativa que permita a la población identificarse con un programa de gobierno. También instó al peronismo a reconectar con el electorado para enfrentar los próximos desafíos electorales, resaltando la importancia de abordar los problemas reales de la sociedad.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial estallido social CGT política resistencia social
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2054 articles →

Artículos relacionados

Quintela consolida su liderazgo en medio de las críticas del Gobierno Nacional

Estrategia de desarrollo local de La Rioja se destaca en la PDAC 2026 en Toronto

Informe revela alarmante cifra de femicidios en Argentina: 43 en dos meses
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar