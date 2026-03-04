Quintela consolida su liderazgo en medio de las críticas del Gobierno Nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, defendió la validez del mandato del Gobernador Ricardo Quintela en el contexto de la nueva Constitución provincial. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, destacó que un consenso entre juristas sostiene que Quintela está en su primer período constitucional, bajo la actual normativa.

Pérez sugirió que el debate sobre la situación del Gobernador debe ser abordado por los sectores políticos que lo apoyan, priorizando la voluntad de Quintela y los aspectos jurídicos implicados. Resaltó que esta interpretación recibe un respaldo creciente dentro del oficialismo.

Asimismo, el ministro subrayó la consolidación de la figura de Quintela, no solo por su gestión, sino también por su conexión con la gente. Recordó su participación en medidas de fuerza nacionales, como el paro de la CGT, argumentando que su liderazgo se presenta como una alternativa al ajuste. Por último, relacionó la presión judicial y política nacional con el crecimiento del Gobernador en el ámbito federal, sugiriendo que las acciones de ciertos sectores responden al apoyo popular que recibe.