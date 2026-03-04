Estrategia de desarrollo local de La Rioja se destaca en la PDAC 2026 en Toronto

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La vicegobernadora Teresita Madera representó a la provincia de La Rioja en la Mesa Redonda de Gobernadores, parte de la PDAC 2026 en Toronto, que reúne a más de 27.000 asistentes de alrededor de 125 países. Durante el encuentro, Madera enfatizó la importancia de la formación de mano de obra local y el marco jurídico que promueve la participación de proveedores riojanos.

La PDAC es reconocida como la convención minera más relevante a nivel mundial, inaugurada con la presencia de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). La delegación argentina, además de La Rioja, incluye a las provincias de Jujuy, Catamarca, Mendoza, Salta, Santa Cruz y San Juan.

Madera destacó que las empresas internacionales expresaron la necesidad de mano de obra local especializada, y mencionó la ley sancionada el año pasado que establece un registro de proveedores y trabajo riojano, un paso importante para asegurar la competitividad en el sector. La presentación de políticas públicas y herramientas institucionales busca promover un desarrollo sostenible que genere empleo local y fortalezca proveedores.

Esta participación en la PDAC es clave para que La Rioja se posicione como un referente en el sector minero, fortaleciendo su entorno jurídico y promoviendo la capacitación y el empleo en la provincia.