Estrategia de desarrollo local de La Rioja se destaca en la PDAC 2026 en Toronto
La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, destacó la importancia de la mano de obra local en la PDAC 2026 en Toronto, donde se reúnen 27.000 asistentes de 125 países. La provincia busca atraer inversiones y fortalecer proveedores mediante leyes y políticas públicas.

La vicegobernadora Teresita Madera representó a la provincia de La Rioja en la Mesa Redonda de Gobernadores, parte de la PDAC 2026 en Toronto, que reúne a más de 27.000 asistentes de alrededor de 125 países. Durante el encuentro, Madera enfatizó la importancia de la formación de mano de obra local y el marco jurídico que promueve la participación de proveedores riojanos.

La PDAC es reconocida como la convención minera más relevante a nivel mundial, inaugurada con la presencia de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). La delegación argentina, además de La Rioja, incluye a las provincias de Jujuy, Catamarca, Mendoza, Salta, Santa Cruz y San Juan.

Madera destacó que las empresas internacionales expresaron la necesidad de mano de obra local especializada, y mencionó la ley sancionada el año pasado que establece un registro de proveedores y trabajo riojano, un paso importante para asegurar la competitividad en el sector. La presentación de políticas públicas y herramientas institucionales busca promover un desarrollo sostenible que genere empleo local y fortalezca proveedores.

Esta participación en la PDAC es clave para que La Rioja se posicione como un referente en el sector minero, fortaleciendo su entorno jurídico y promoviendo la capacitación y el empleo en la provincia.

