Cambios laborales en La Rioja: la nueva ley busca mejorar condiciones de trabajo

La nueva Ley N° 27.802, formalizada por el Gobierno, introduce cambios significativos en el régimen laboral argentino, impactando a trabajadores y empleadores. Esta norma fue promulgada tras un extenso debate parlamentario y su aprobación en el Senado el 27 de febrero.

El Decreto 137/2026 establece que la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas mediante un acuerdo escrito entre las partes. Además, se crea un banco de horas que permitirá compensar horas extra con días de descanso, garantizando un mínimo de 12 horas de descanso entre turnos. Los salarios deberán ser acreditados a través de bancos o entidades oficiales, excluyendo billeteras virtuales.

Entre otros aspectos, se introduce el “salario dinámico” en convenios colectivos, que relaciona la remuneración con el desempeño del trabajador. También se establece la digitalización obligatoria de los libros laborales, los cuales deberán conservarse por un plazo de diez años. Los aportes patronales a cámaras no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios a partir de enero de 2028, mientras que los aportes de los trabajadores a sindicatos no podrán exceder el 2% del salario.