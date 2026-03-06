Viernes, 6 de Marzo 2026
Cambios laborales en La Rioja: la nueva ley busca mejorar condiciones de trabajo
Política

Cambios laborales en La Rioja: la nueva ley busca mejorar condiciones de trabajo

La nueva Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, promulgada por el Gobierno, permite jornadas de hasta 12 horas y establece un sistema de "salario dinámico". Estos cambios impactan en la relación entre empleadores y trabajadores, incluyendo la digitalización de libros laborales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La nueva Ley N° 27.802, formalizada por el Gobierno, introduce cambios significativos en el régimen laboral argentino, impactando a trabajadores y empleadores. Esta norma fue promulgada tras un extenso debate parlamentario y su aprobación en el Senado el 27 de febrero.

El Decreto 137/2026 establece que la jornada laboral podrá extenderse hasta 12 horas mediante un acuerdo escrito entre las partes. Además, se crea un banco de horas que permitirá compensar horas extra con días de descanso, garantizando un mínimo de 12 horas de descanso entre turnos. Los salarios deberán ser acreditados a través de bancos o entidades oficiales, excluyendo billeteras virtuales.

Entre otros aspectos, se introduce el “salario dinámico” en convenios colectivos, que relaciona la remuneración con el desempeño del trabajador. También se establece la digitalización obligatoria de los libros laborales, los cuales deberán conservarse por un plazo de diez años. Los aportes patronales a cámaras no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y serán voluntarios a partir de enero de 2028, mientras que los aportes de los trabajadores a sindicatos no podrán exceder el 2% del salario.

Etiquetas: argentina gobierno nacional ley de modernización laboral política salario dinámico
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2083 articles →

Artículos relacionados

Docentes de la UBA inician paro indefinido: ¿cómo afecta a los estudiantes?

Paro nacional en la UNLaR: estudiantes exigen respuestas ante incumplimientos gubernamentales

Quintela consolida su liderazgo en medio de las críticas del Gobierno Nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar