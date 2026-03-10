Ricardo Quintela marca el rumbo en la apertura de sesiones de la Legislatura de La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La vicegobernadora Teresita Madera inauguró la 141º apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, resaltando el rol del gobernador Ricardo Quintela y la importancia de trabajar en función de las necesidades de la ciudadanía. Madera enfatizó que esta apertura marca el inicio de un período crucial para el tratamiento de leyes relevantes.

En su discurso, Madera destacó que el Gobierno provincial ha priorizado el consenso y la participación comunitaria desde el comienzo de su gestión. Indicó que muchos proyectos legislativos se desarrollan en colaboración con instituciones y organizaciones, reflejando una amplia participación social en el proceso.

Además, se anticipó que el gobernador presentará un balance de gestión correspondiente a 2025 y las proyecciones para 2026, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía. Madera reafirmó su apoyo a Quintela, subrayando su compromiso de trabajar en conjunto por el futuro de la provincia.