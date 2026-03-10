Martes, 10 de Marzo 2026
Ricardo Quintela marca el rumbo en la apertura de sesiones de la Legislatura de La Rioja
Política

Ricardo Quintela marca el rumbo en la apertura de sesiones de la Legislatura de La Rioja

La apertura de sesiones en la Legislatura provincial marca el inicio de un ciclo legislativo clave, donde se debatirán leyes esenciales para las necesidades de la ciudadanía. La vicegobernadora Madera destacó el liderazgo de Quintela y su creciente reconocimiento a nivel nacional. ¿Qué proyectos se discutirán y cómo impactarán a la comunidad?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
La vicegobernadora Teresita Madera inauguró la 141º apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, resaltando el rol del gobernador Ricardo Quintela y la importancia de trabajar en función de las necesidades de la ciudadanía. Madera enfatizó que esta apertura marca el inicio de un período crucial para el tratamiento de leyes relevantes.

En su discurso, Madera destacó que el Gobierno provincial ha priorizado el consenso y la participación comunitaria desde el comienzo de su gestión. Indicó que muchos proyectos legislativos se desarrollan en colaboración con instituciones y organizaciones, reflejando una amplia participación social en el proceso.

Además, se anticipó que el gobernador presentará un balance de gestión correspondiente a 2025 y las proyecciones para 2026, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Gobierno y la ciudadanía. Madera reafirmó su apoyo a Quintela, subrayando su compromiso de trabajar en conjunto por el futuro de la provincia.

Etiquetas: la rioja legislatura provincial teresita madera ricardo quintela apertura de sesiones política provincial
