Domingo, 22 de Marzo 2026
Quintela y De Pedro destacan el compromiso con los derechos humanos en La Rioja
Política

Quintela y De Pedro destacan el compromiso con los derechos humanos en La Rioja

Autoridades provinciales y nacionales destacaron la recuperación del ex edificio de la Policía Federal en el Día Nacional de la Memoria. La comunidad se une para honrar a las víctimas y fortalecer la lucha por la justicia y la verdad.

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En el marco de las actividades por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, autoridades provinciales y nacionales se reunieron en el ex edificio de la Policía Federal, donde se llevan a cabo trabajos de recuperación. Durante la visita, el gobernador Ricardo Quintela recorrió el Espacio de la Memoria, ubicado en Adolfo E. Dávila 177, y reafirmó el compromiso con este sitio emblemático que recuerda la represión de la última dictadura cívico-militar.

El senador nacional Wado de Pedro resaltó la necesidad de mantener viva la memoria histórica, recordando el esfuerzo colectivo para que la sociedad reconozca lo ocurrido en Argentina hace 50 años. En este sentido, afirmó que el lema ‘Nunca Más’ es más relevante que nunca.

Asimismo, el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, destacó el valor de estas iniciativas en un contexto donde surgen discursos negacionistas. Brizuela expresó su satisfacción por la recuperación de este espacio, que representa una señal de esperanza y un camino hacia un futuro mejor. La conmemoración busca no solo recordar a las víctimas, sino también fortalecer el compromiso social con la memoria histórica y los derechos humanos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial memoria derechos humanos recuperación de espacios política
TL;DR

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