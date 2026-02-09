Lunes, 9 de Febrero 2026
Renuncia en Nucleoeléctrica Argentina: Demian Reidel deja su cargo por escándalo de corrupción
Política

Renuncia en Nucleoeléctrica Argentina: Demian Reidel deja su cargo por escándalo de corrupción

Demián Reidel renunció a Nucleoeléctrica Argentina S.A. tras acusaciones de corrupción. Juan Martín Campos asumirá la presidencia en un contexto de cambios estratégicos clave para la energía del país.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La renuncia de Demián Reidel como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. se produjo en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con sobreprecios en servicios de limpieza y tecnología. Esta decisión fue confirmada por fuentes oficiales, que también anunciaron el nombramiento de Juan Martín Campos como su sucesor en el cargo.

Reidel, cercano al presidente Javier Milei, había asumido su puesto tras renunciar a un cargo de asesor en julio del 2025. Este cambio en la dirección de la empresa está enmarcado en una renovación de autoridades, donde solo Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, se mantiene en su puesto. Chaher es considerado fundamental en el proceso de privatización en curso.

El nuevo directorio, que será liderado por Campos, también contará con Martín Porro como vicepresidente y otros miembros con experiencia en el sector nuclear. Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares, celebró las designaciones y destacó la importancia de mantener altos estándares de seguridad y eficiencia en la gestión de Nucleoeléctrica.

Etiquetas: argentina nucleoeléctrica corrupción gobierno nacional energía privatización
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1568 articles →

Artículos relacionados

Zárate defiende la situación de menores en La Rioja ante críticas sobre imputabilidad

El acuerdo UE-Mercosur se reevalúa: ¿qué implicaciones tendrá para Argentina?

Paro general indefinido en La Rioja: trabajadores se movilizan contra reformas laborales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar