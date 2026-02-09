Renuncia en Nucleoeléctrica Argentina: Demian Reidel deja su cargo por escándalo de corrupción

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La renuncia de Demián Reidel como presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. se produjo en medio de acusaciones de corrupción relacionadas con sobreprecios en servicios de limpieza y tecnología. Esta decisión fue confirmada por fuentes oficiales, que también anunciaron el nombramiento de Juan Martín Campos como su sucesor en el cargo.

Reidel, cercano al presidente Javier Milei, había asumido su puesto tras renunciar a un cargo de asesor en julio del 2025. Este cambio en la dirección de la empresa está enmarcado en una renovación de autoridades, donde solo Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, se mantiene en su puesto. Chaher es considerado fundamental en el proceso de privatización en curso.

El nuevo directorio, que será liderado por Campos, también contará con Martín Porro como vicepresidente y otros miembros con experiencia en el sector nuclear. Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares, celebró las designaciones y destacó la importancia de mantener altos estándares de seguridad y eficiencia en la gestión de Nucleoeléctrica.