Sturzenegger defiende la apertura económica y minimiza su impacto en el empleo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central, reafirmó su postura sobre la **apertura económica** en una reciente declaración. Aseguró que el **comercio** no está relacionado con el **empleo**, planteando que la liberalización de mercados podría beneficiar a la economía nacional.

Sturzenegger argumentó que las restricciones comerciales no son efectivas para proteger los puestos de trabajo y que, en cambio, se deberían fomentar políticas que incentiven el **intercambio internacional**. Su perspectiva se alinea con voces que piden un cambio en la política económica del país hacia una mayor integración con el **mercado global**.

Este debate se intensifica en el contexto de los desafíos económicos actuales que enfrenta Argentina, donde la necesidad de revitalizar la economía es urgente. Las declaraciones de Sturzenegger podrían influir en futuras decisiones de **política económica** en el país.