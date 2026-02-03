Miércoles, 4 de Febrero 2026
Sturzenegger defiende la apertura económica y minimiza su impacto en el empleo
Federico Sturzenegger reafirmó su postura a favor de la apertura económica, afirmando que el comercio no influye en el empleo. Un debate que despierta controversia en el ámbito nacional.

Roberto Mercado
Hace 1 día 1 min de lectura
Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central, reafirmó su postura sobre la **apertura económica** en una reciente declaración. Aseguró que el **comercio** no está relacionado con el **empleo**, planteando que la liberalización de mercados podría beneficiar a la economía nacional.

Sturzenegger argumentó que las restricciones comerciales no son efectivas para proteger los puestos de trabajo y que, en cambio, se deberían fomentar políticas que incentiven el **intercambio internacional**. Su perspectiva se alinea con voces que piden un cambio en la política económica del país hacia una mayor integración con el **mercado global**.

Este debate se intensifica en el contexto de los desafíos económicos actuales que enfrenta Argentina, donde la necesidad de revitalizar la economía es urgente. Las declaraciones de Sturzenegger podrían influir en futuras decisiones de **política económica** en el país.

