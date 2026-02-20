Viernes, 20 de Febrero 2026
Tere Luna denuncia la falta de comunicación en la administración de Armando Molina
Política

Tere Luna denuncia la falta de comunicación en la administración de Armando Molina

La Secretaria Legislativa, Tere Luna, critica el estado de las calles y la falta de consulta a dirigentes en la gestión del intendente Armando Molina. Busca soluciones para los barrios y destaca un proyecto cultural para el Barrio Angelelli.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Secretaria Legislativa, Tere Luna, ha expresado su preocupación por la situación de las calles en la ciudad y la falta de consulta a los dirigentes involucrados en la administración del intendente Armando Molina. A través de sus redes sociales, Luna criticó los cambios en el gabinete municipal y la falta de respuesta institucional hacia los vecinos, enfatizando que su intención es mejorar lo que resta del mandato.

En declaraciones a MEDIOS RIOJA, Luna afirmó que los dirigentes no son escuchados, lo que complica la atención de los reclamos de la comunidad. La funcionaria mencionó el deterioro de la infraestructura y su frustración al no poder establecer un trabajo conjunto con el nuevo secretario de Servicios Públicos, Fernando Bustos.

Además, destacó su compromiso con las necesidades del territorio, recordando un proyecto para el Barrio Angelelli, presentado por el concejal Pablo Herrera, que busca mejorar la presencia cultural y urbanística del sector. Luna concluyó deseando que las inquietudes de quienes quieren contribuir sean finalmente atendidas.

Etiquetas: la rioja intendente armando molina infraestructura crítica constructiva servicios públicos barrio angelelli
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1770 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de la UNLaR esperan definiciones sobre financiamiento universitario en marzo

Tere Luna exige mayor diálogo tras los recientes cambios en el gabinete provincial

La apertura de sesiones en la Legislatura de La Rioja se pospone hasta marzo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar