Tere Luna denuncia la falta de comunicación en la administración de Armando Molina

La Secretaria Legislativa, Tere Luna, ha expresado su preocupación por la situación de las calles en la ciudad y la falta de consulta a los dirigentes involucrados en la administración del intendente Armando Molina. A través de sus redes sociales, Luna criticó los cambios en el gabinete municipal y la falta de respuesta institucional hacia los vecinos, enfatizando que su intención es mejorar lo que resta del mandato.

En declaraciones a MEDIOS RIOJA, Luna afirmó que los dirigentes no son escuchados, lo que complica la atención de los reclamos de la comunidad. La funcionaria mencionó el deterioro de la infraestructura y su frustración al no poder establecer un trabajo conjunto con el nuevo secretario de Servicios Públicos, Fernando Bustos.

Además, destacó su compromiso con las necesidades del territorio, recordando un proyecto para el Barrio Angelelli, presentado por el concejal Pablo Herrera, que busca mejorar la presencia cultural y urbanística del sector. Luna concluyó deseando que las inquietudes de quienes quieren contribuir sean finalmente atendidas.