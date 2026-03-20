Viernes, 20 de Marzo 2026
Accidente laboral deja a un obrero en estado delicado en La Rioja
Salud

Accidente laboral deja a un obrero en estado delicado en La Rioja

Un trabajador permanece en estado delicado tras un accidente laboral, con traumatismos severos y asistencia respiratoria en el Hospital Vera Barros. La comunidad aguarda actualizaciones.

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Un obrero se encuentra en estado delicado tras un accidente laboral ocurrido el jueves al mediodía. Gabriel Goitea, director del Hospital Vera Barros, informó que el paciente, identificado como Herrera Mora, presenta un cuadro complejo debido al impacto, con traumatismos que incluyen traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax y múltiples fracturas faciales.

El diagnóstico indica que el trabajador sufrió daños significativos en la parte superior de su cuerpo y en las extremidades inferiores. Goitea señaló que el hombre impactó directamente contra el suelo, lo que le ocasionó una fractura de fémur. Su estado de conciencia ha disminuido, por lo que fue colocado en asistencia mecánica respiratoria en terapia intensiva.

Al momento de su ingreso, el joven no respondía a estímulos básicos, lo que llevó al equipo médico a priorizar su estabilización en la unidad de cuidados críticos. Hasta el momento, se han descartado cirugías complejas inmediatas, enfocándose en la limpieza de heridas y control de contusiones internas. Las autoridades del hospital continúan monitoreando su evolución mientras la comunidad espera actualizaciones sobre su salud.

Etiquetas: la rioja accidente laboral hospital vera barros salud medicina
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