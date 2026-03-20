APOS garantiza servicios de salud durante el feriado por el Día de la Memoria en La Rioja

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La Administración Provincial de Obra Social (APOS) ha anunciado que no habrá atención al público en su Casa Central, delegaciones del interior y la sede en Buenos Aires durante el feriado puente turístico y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este cierre se efectúa el lunes 23 y el martes 24 de marzo.

El servicio de Farmapos estará disponible el lunes 23 en sus horarios habituales, pero el martes 24 no abrirá. APOS Córdoba funcionará con una guardia mínima el lunes, de 08:00 a 13:00, y permanecerá cerrada el martes. Se aconseja a los afiliados organizarse con anticipación para evitar inconvenientes.

A partir del miércoles 25 de marzo, todos los servicios administrativos de la obra social se reanudarán con normalidad. Se recomienda a los beneficiarios que realicen los trámites y entregas de documentación antes de los feriados para garantizar el acceso a los servicios de salud sin problemas.