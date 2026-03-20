Viernes, 20 de Marzo 2026
APOS garantiza servicios de salud durante el feriado por el Día de la Memoria en La Rioja
Salud

APOS garantiza servicios de salud durante el feriado por el Día de la Memoria en La Rioja

APOS ha anunciado que el lunes 23 su servicio de Farmapos estará abierto, pero el martes 24 permanecerá cerrado. Se recomienda a los afiliados planificar con anticipación para evitar inconvenientes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Administración Provincial de Obra Social (APOS) ha anunciado que no habrá atención al público en su Casa Central, delegaciones del interior y la sede en Buenos Aires durante el feriado puente turístico y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este cierre se efectúa el lunes 23 y el martes 24 de marzo.

El servicio de Farmapos estará disponible el lunes 23 en sus horarios habituales, pero el martes 24 no abrirá. APOS Córdoba funcionará con una guardia mínima el lunes, de 08:00 a 13:00, y permanecerá cerrada el martes. Se aconseja a los afiliados organizarse con anticipación para evitar inconvenientes.

A partir del miércoles 25 de marzo, todos los servicios administrativos de la obra social se reanudarán con normalidad. Se recomienda a los beneficiarios que realicen los trámites y entregas de documentación antes de los feriados para garantizar el acceso a los servicios de salud sin problemas.

Etiquetas: la rioja apos feriado nacional atención al público medicamentos servicios de salud
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2447 articles →

Artículos relacionados

Yuliana López, diputada, ingresó de urgencia a un hospital en La Rioja por descompensación.

Operativo de limpieza en barrio Carlos Menem Jr. busca frenar el dengue en La Rioja

Escuela Normal de Olta enfrenta problemas de salud por plaga de palomas que afecta a alumnos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar