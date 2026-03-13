Viernes, 13 de Marzo 2026
Campaña de vacunación antigripal en La Rioja: 16 mil dosis disponibles para la comunidad
Campaña de vacunación antigripal en La Rioja: 16 mil dosis disponibles para la comunidad

La campaña de vacunación antigripal ha comenzado en La Rioja con 16 mil dosis disponibles de forma gratuita. Se priorizarán grupos de riesgo y se habilitarán puestos en espacios públicos. Además, se incorporarán herramientas digitales para mejorar el seguimiento de pacientes.

La campaña de vacunación antigripal ha iniciado en Argentina, con un total de 16 mil dosis disponibles en La Rioja. Las vacunas se aplicarán de forma gratuita en centros de salud y en puestos especiales ubicados en espacios públicos. Los grupos prioritarios incluyen a niños de 6 a 24 meses, personas mayores de 65 años, embarazadas y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, así como personal sanitario.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, enfatizó la necesidad de fortalecer los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para un mejor acceso a la comunidad. La directora de Inmunización, Sylvia de Donattis, destacó que los niños entre 6 meses y 2 años pueden necesitar hasta tres dosis, mientras que los mayores de 65 años deben recibir una dosis anual. También subrayó la relevancia de la vacunación durante el embarazo para proteger a los recién nacidos.

Para facilitar el acceso, se han establecido puestos de vacunación en el Parque de la Ciudad y en el Parque de las Juventudes, con horarios especiales durante los fines de semana. Además, el Ministerio de Salud de la Nación ha lanzado una estrategia integral que incluye la capacitación de los equipos de salud y un tablero de seguimiento para monitorear el avance de la campaña de vacunación.

