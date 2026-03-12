Jueves, 12 de Marzo 2026
La Rioja inicia campaña de vacunación antigripal: 16 mil dosis disponibles para la población
La Rioja inicia campaña de vacunación antigripal: 16 mil dosis disponibles para la población

La provincia cuenta con 16 mil dosis de la vacuna antigripal, priorizando a grupos vulnerables. El gobernador Quintela recibió su dosis para fomentar la vacunación colectiva.

El lanzamiento de la Campaña de Vacunación Antigripal tuvo lugar en el Centro de Salud (CAPS) San José, con la participación del gobernador Ricardo Quintela. La provincia dispone de 16 mil dosis para grupos prioritarios, que incluyen personal de salud, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personas gestantes, puérperas y aquellos con factores de riesgo. Este esfuerzo busca proteger a la población vulnerable frente a enfermedades respiratorias.

Quintela recibió su dosis durante el evento y destacó la importancia de la prevención al señalar que vacunarse es un acto de cuidado colectivo. Además, aseguró que las vacunas están disponibles y que el gobierno se encargará de adquirir más en caso de ser necesario, reafirmando su compromiso con el bienestar de los ciudadanos.

Las autoridades informaron que la vacuna es gratuita y se puede obtener en todos los centros de salud y vacunatorios de la provincia. Se exhorta a los grupos de riesgo a acudir al CAPS correspondiente para recibir la dosis, enfatizando la consigna: «Cuidate y cuidá a los demás», con el objetivo de maximizar la inmunización en la comunidad.

