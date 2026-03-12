Desempleo en el sector salud: 47 trabajadores del Hospital Vera Barros pierden sus empleos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La desvinculación de 47 trabajadores de la empresa de seguridad privada Omega en el Hospital Regional Enrique Vera Barros ha generado una crisis laboral significativa. Los empleados afectados se encuentran en una situación de incertidumbre, sin recibir indemnizaciones tras años de servicio, lo que ha dejado a muchos en una posición vulnerable.

El director del hospital, Gabriel Goitea, ha señalado que esta situación es consecuencia de las políticas económicas del Gobierno Nacional, indicando que el ajuste financiero ha afectado la capacidad del hospital para mantener contratos de seguridad. Goitea destacó que «por razones presupuestarias no podemos afrontar mantener una empresa de seguridad privada», lo que ha impactado directamente en la seguridad del principal centro de salud de la provincia.

Este conflicto no solo representa un desafío económico para los trabajadores, sino que también pone en riesgo la calidad del servicio de salud y la seguridad en el hospital. La situación actual evidencia las tensiones entre las decisiones del gobierno y las realidades que enfrenta la comunidad local.