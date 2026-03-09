Comienza la campaña de vacunación antigripal para grupos de riesgo en La Rioja este miércoles 11

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja dará inicio a la campaña de inmunización contra la gripe este miércoles en el Centro de Salud San José. La aplicación de las vacunas comenzará a partir del 11, y se enfocará en grupos prioritarios como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con patologías crónicas, según lo indicó Silvia de Donatis, funcionaria del ministerio.

El proceso de distribución de las dosis está por concluir, lo que permitirá que la campaña se implemente de manera efectiva. De Donatis subrayó que los grupos más vulnerables, especialmente los niños de 6 meses a 24 meses y los mayores de 65 años, son el foco principal, dado que son más susceptibles a las complicaciones por el virus.

Además, las embarazadas en cualquier etapa del embarazo, así como el personal de salud, también están incluidos en esta iniciativa. Este año, la vacunación se adelanta debido a la adquisición temprana de las dosis, lo que permitirá una mejor protección antes de la llegada de la temporada de gripes.

La campaña no solo tiene como objetivo proteger a los grupos en riesgo, sino también concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación para prevenir la propagación del virus. Se espera una buena respuesta comunitaria, con la participación activa en los centros de salud.