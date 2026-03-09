Lunes, 9 de Marzo 2026
Comienza la campaña de vacunación antigripal para grupos de riesgo en La Rioja este miércoles 11
Salud

Comienza la campaña de vacunación antigripal para grupos de riesgo en La Rioja este miércoles 11

Salud de La Rioja dará inicio este miércoles a la campaña de inmunización contra la gripe, priorizando a niños, embarazadas y adultos mayores. La vacunación anticipada busca mejorar la protección antes de la temporada de gripes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Ministerio de Salud de la Provincia de La Rioja dará inicio a la campaña de inmunización contra la gripe este miércoles en el Centro de Salud San José. La aplicación de las vacunas comenzará a partir del 11, y se enfocará en grupos prioritarios como niños, adultos mayores, embarazadas y personas con patologías crónicas, según lo indicó Silvia de Donatis, funcionaria del ministerio.

El proceso de distribución de las dosis está por concluir, lo que permitirá que la campaña se implemente de manera efectiva. De Donatis subrayó que los grupos más vulnerables, especialmente los niños de 6 meses a 24 meses y los mayores de 65 años, son el foco principal, dado que son más susceptibles a las complicaciones por el virus.

Además, las embarazadas en cualquier etapa del embarazo, así como el personal de salud, también están incluidos en esta iniciativa. Este año, la vacunación se adelanta debido a la adquisición temprana de las dosis, lo que permitirá una mejor protección antes de la llegada de la temporada de gripes.

La campaña no solo tiene como objetivo proteger a los grupos en riesgo, sino también concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación para prevenir la propagación del virus. Se espera una buena respuesta comunitaria, con la participación activa en los centros de salud.

Etiquetas: la rioja campaña de vacunación gripe ministerio de salud grupos de riesgo salud pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2161 articles →

Artículos relacionados

Muerte de recién nacido en La Rioja: Hospital realiza investigación exhaustiva

Investigación interna del Hospital de la Madre y el Niño tras trágico fallecimiento de un bebé

Madre reclama justicia tras denuncias de maltratos durante el parto en la provincia
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar