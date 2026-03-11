Madres del Dolor organizan marcha por justicia en el Hospital Madre y Niño

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Asociación Madres del Dolor de La Rioja convoca a la comunidad a una jornada de protesta el viernes 13 de marzo a partir de las 10:00 horas. La movilización se llevará a cabo en las inmediaciones del Hospital Madre y el Niño, donde se exigirá justicia por los bebés que han perdido la vida en circunstancias injustas, bajo la consigna «Justicia por Simón».

La asociación ha manifestado la importancia de contar con el apoyo de la ciudadanía en esta lucha por justicia, destacando la necesidad de visibilizar casos de violencia y negligencia que han afectado a muchas familias. El evento busca crear conciencia sobre la necesidad de un sistema de salud más seguro y eficiente, donde cada vida sea valorada.

Los organizadores invitan a los asistentes a llevar pancartas y mensajes que reflejen su dolor y esperanza, no solo como un acto de protesta, sino también como un homenaje a las vidas perdidas. Con esta iniciativa, se espera que las autoridades escuchen las demandas y se logren cambios significativos en el sistema de salud provincial.