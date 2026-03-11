Miércoles, 11 de Marzo 2026
Niño de 3 años se convierte en pionero trasplante cardíaco en el Hospital Posadas
Niño de 3 años se convierte en pionero trasplante cardíaco en el Hospital Posadas

Un niño de 3 años recibió un trasplante cardíaco inédito en un hospital público, utilizando una técnica innovadora que mejora la viabilidad de órganos. Este avance podría transformar los protocolos de trasplante en Argentina.

Un niño de 3 años ha recibido un trasplante cardíaco utilizando una técnica innovadora en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Este procedimiento fue posible gracias a una donación de corazón pediátrico en asistolia controlada, que marca un hito en la historia del hospital.

La intervención consistió en la extracción del corazón tras el cese de los latidos del donante, seguido del restablecimiento del flujo sanguíneo para preservar el órgano, mejorando así las condiciones para el trasplante. Este enfoque, conocido como Perfusión Regional Normotérmica (PRN), optimiza la viabilidad del órgano y representa un avance significativo en las técnicas de procuración.

El equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos y Terapia Intensiva brindó apoyo a la familia, asegurando el respeto por la dignidad del paciente. La coordinación del operativo fue llevada a cabo por la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT), junto a CUCAIBA e INCUCAI.

Este desarrollo no solo mejora los resultados de los trasplantes, sino que también establece un modelo para otras instituciones en Argentina, contribuyendo a futuros protocolos y capacitaciones en el ámbito de la salud pública.

