Cupos reducidos para la carrera de Enfermería en Chepes generan preocupación en estudiantes

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La decana de la sede de Enfermería, Lic. Nanci Lucero, afirmó que el proceso de selección de ingresantes se ha llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente, en respuesta a los reclamos recientes. Aclaró que, aunque se solicitó una ampliación extraordinaria, la institución ha alcanzado su límite de capacidad operativa.

Lucero negó las acusaciones de arbitrariedad, explicando que la lista de estudiantes se elaboró mediante un orden de mérito basado en criterios como los resultados del examen de ingreso, el porcentaje de asistencia y el cumplimiento de trabajos prácticos. Originalmente, el reglamento permitía un máximo de 60 estudiantes por sede, pero gracias a gestiones, la sede Chepes pudo aumentar su cupo a 70.

La decana destacó que, a pesar de su deseo de incluir a todos los aspirantes, la falta de recursos docentes y de infraestructura limita la posibilidad de aceptar más estudiantes. En cuanto a las quejas sobre calificaciones, indicó que la información es confidencial y que los alumnos deben realizar un pedido formal para revisar sus notas, protegiendo así sus datos personales.

Finalmente, las autoridades instaron a los aspirantes a visitar la institución en los horarios establecidos para aclarar cualquier inquietud y recordaron la relevancia de seguir las normas académicas.