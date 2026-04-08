Aumento de casos de chikungunya en el NOA genera preocupación en la región

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La situación epidemiológica en Argentina se agrava con el aumento de casos de fiebre chikungunya. Durante la semana 12, se reportaron al menos 85 nuevos casos, alcanzando un total de 433 casos confirmados y probables. La mayoría de los casos, 357, son autóctonos.

La provincia de Salta es el epicentro del brote, con 315 casos, siendo Salvador Mazza la localidad más afectada. Otras provincias del NOA y Centro también están experimentando un aumento en los casos, con Jujuy reportando 37 y Tucumán 27 casos, incluyendo varios autóctonos.

El Ministerio de Salud de la Nación ha identificado el genotipo ECSA en todas las muestras analizadas, similar al que circuló en brotes anteriores. Hasta ahora, no se han reportado fallecimientos por esta enfermedad en el país durante la temporada actual.

Por otro lado, la circulación de virus respiratorios se mantiene estable con un leve aumento en la influenza, pero dentro de lo esperado para la temporada. Se han confirmado 24 nuevos casos de Influenza A (H3N2), sumando un total de 118 casos en 20 jurisdicciones.