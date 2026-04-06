Lunes, 6 de Abril 2026
Operativos de Manzanas Saludables mejoran el acceso a alimentos frescos en La Rioja
Salud

Operativos de Manzanas Saludables mejoran el acceso a alimentos frescos en La Rioja

Más de 51 manzanas y casi 700 domicilios fueron intervenidos en un operativo del Instituto de Servicios Ambientales en Capital, enfocado en la prevención del dengue y el saneamiento. Las acciones incluyeron descacharreo y limpieza en barrios como Los Cerros y Carlos Menem Jr., con el apoyo de EDELaR y Rioja Vial.

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Durante marzo, el Instituto de Servicios Ambientales realizó un operativo integral en la Capital, enfocándose en la prevención del dengue y el saneamiento ambiental. Se intervinieron 51 manzanas y se relevó un total de 688 domicilios, con un esfuerzo significativo que incluyó 54 vueltas de retiro de residuos.

Las acciones se llevaron a cabo en barrios como Los Cerros, Carlos Menem Jr., Cochangasta y 40 Viviendas. En Los Cerros, se trabajó en 7 manzanas y se retiraron residuos de 157 domicilios; en Carlos Menem Jr., se cubrieron 8 manzanas y 93 hogares; Cochangasta recibió atención en 31 manzanas con 302 domicilios, y 40 Viviendas abarcó 5 manzanas y 136 hogares.

El operativo involucró a equipos técnicos y promotores socioambientales, con el apoyo de EDELaR, que realizó tareas de mantenimiento de luminarias. Asimismo, Rioja Vial colaboró con maquinaria y vehículos para mejorar la recolección y disposición de residuos. Esta metodología promueve la participación comunitaria, fundamental para mantener entornos más saludables.

Etiquetas: la rioja dengue saneamiento ambiental limpieza barrios instituto de servicios ambientales
TL;DR

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