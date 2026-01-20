Martes, 20 de Enero 2026
Los Palacios contará con nueva Sala de Primeros Auxilios gracias a inversión provincial
Los Palacios contará con nueva Sala de Primeros Auxilios gracias a inversión provincial

La construcción de una nueva Sala de Primeros Auxilios en Los Palacios está en su etapa final y se inaugurará en febrero, mejorando la atención sanitaria en la localidad.

Hace 29 min
La construcción de una nueva Sala de Primeros Auxilios en la localidad de Los Palacios está próxima a finalizar, con una inauguración programada para febrero. Esta infraestructura es fundamental para mejorar la atención sanitaria y la respuesta ante emergencias en la región, que se destaca por su actividad vitivinícola.

Durante una visita a la obra, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Raúl Andalor, junto a los diputados provinciales Oscar Chamía y Yamil Sarruff, supervisaron los avances y dialogaron con los responsables de su ejecución. Resaltaron la importancia de la inversión, realizada completamente con fondos provinciales.

Desde el Gobierno de La Rioja, se destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la infraestructura sanitaria en el interior, con el objetivo de ofrecer una atención más equitativa y de calidad a la comunidad. Esto busca reforzar la capacidad del sistema público de salud para responder de manera rápida y eficiente ante las necesidades de la población.

Etiquetas: la rioja sala de primeros auxilios inauguración salud infraestructura sanitaria gobierno provincial
