Los Palacios contará con nueva Sala de Primeros Auxilios gracias a inversión provincial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La construcción de una nueva Sala de Primeros Auxilios en la localidad de Los Palacios está próxima a finalizar, con una inauguración programada para febrero. Esta infraestructura es fundamental para mejorar la atención sanitaria y la respuesta ante emergencias en la región, que se destaca por su actividad vitivinícola.

Durante una visita a la obra, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Raúl Andalor, junto a los diputados provinciales Oscar Chamía y Yamil Sarruff, supervisaron los avances y dialogaron con los responsables de su ejecución. Resaltaron la importancia de la inversión, realizada completamente con fondos provinciales.

Desde el Gobierno de La Rioja, se destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la infraestructura sanitaria en el interior, con el objetivo de ofrecer una atención más equitativa y de calidad a la comunidad. Esto busca reforzar la capacidad del sistema público de salud para responder de manera rápida y eficiente ante las necesidades de la población.