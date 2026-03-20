Obrero en estado grave tras caída: se mantiene la esperanza en La Rioja

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Alexis Herrera Mora, un trabajador que sufrió un accidente laboral al caer desde una altura de aproximadamente 30 metros, se encuentra en estado crítico en terapia intensiva del Hospital Vera Barros. El director del hospital, Gabriel Goitea, informó que el paciente está bajo asistencia respiratoria y presenta múltiples lesiones, incluyendo un traumatismo de cráneo y fracturas en la órbita facial.

El accidente ocurrió el viernes y dejó a Herrera Mora con un cuadro clínico complejo. Goitea detalló que el estado de conciencia del paciente ha disminuido, lo que llevó a los médicos a monitorizarlo constantemente y a priorizar su estabilización en cuidados críticos. Al ingresar, el trabajador no respondía adecuadamente a estímulos básicos, lo cual es motivo de preocupación para el equipo médico.

Respecto a las intervenciones, se decidió no realizar cirugías complejas de inmediato, enfocándose en la limpieza de heridas y el control de contusiones internas. Aunque hay contusiones en el tórax, no se requiere tratamiento quirúrgico en este momento. La situación de Herrera Mora sigue siendo delicada y se continuará evaluando su evolución.