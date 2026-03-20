Yuliana López, diputada, ingresó de urgencia a un hospital en La Rioja por descompensación.

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La diputada Yuliana López, representante del departamento Rosario Vera Peñaloza, se encuentra en un estado de salud delicado tras sufrir una descompensación física. Debido a la gravedad de su condición, fue trasladada de urgencia a un centro médico más complejo en la ciudad capital de La Rioja, donde permanece en la unidad de terapia intensiva bajo constante observación médica.

Según su hija, aunque el estado de la legisladora es crítico, ella “se encuentra estable y mejora notablemente”, lo que ha generado cierto alivio en su familia y allegados. La noticia de su internación ha causado gran preocupación en la comunidad de Chepes y en el ámbito legislativo provincial, donde muchos han expresado su apoyo a través de redes sociales.

Se anticipan nuevos informes médicos en las próximas horas que ofrecerán más detalles sobre su situación. Este evento ha reavivado el debate sobre la salud mental y física de los legisladores, quienes enfrentan presiones significativas en su labor. La importancia de contar con un sistema de atención médica eficaz en situaciones críticas ha sido reafirmada por las instituciones de salud pública.

La recuperación de López, quien ha sido un referente en la defensa de temas locales, es un asunto que mantendrá la atención no solo en Chepes, sino en toda la provincia, donde se esperan mejores noticias sobre su salud.