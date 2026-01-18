Domingo, 18 de Enero 2026
Aumenta la productividad con Claude Cowork: la IA que revoluciona la gestión de archivos
Anthropic presentó Claude Cowork, un agente de IA que automatiza tareas desde la computadora del usuario, facilitando la productividad sin necesidad de programar. Su diseño permite gestionar información y ejecutar tareas complejas de manera más eficiente.

Hace 9 h
La inteligencia artificial generativa está dando un nuevo paso hacia la automatización de tareas laborales con el lanzamiento de Claude Cowork por parte de Anthropic. Este agente de IA se propone funcionar como un “compañero de trabajo digital”, eliminando la necesidad de conocimientos de programación para su uso.

Claude Cowork permite a los usuarios gestionar archivos, ejecutar tareas complejas y tomar decisiones intermedias mediante instrucciones en lenguaje natural. La herramienta tiene la capacidad de organizar información, preparar reportes y coordinar proyectos, prometiendo reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas.

Una de las características más destacadas de esta herramienta es su autonomía, ya que no solo responde a solicitudes específicas, sino que planifica estrategias y avisa cuando las tareas están completadas. Anthropic busca así facilitar el acceso a la IA para un público más amplio, contribuyendo a la mejora de la productividad en el trabajo.

Etiquetas: inteligencia artificial automatización productividad anthropic tecnología trabajo digital
