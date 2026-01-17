Sábado, 17 de Enero 2026
Aumentan las estafas digitales: alertan sobre el uso de QR para vaciar cuentas bancarias
El uso de códigos QR en Argentina ha crecido, pero también lo han hecho las estafas digitales. Un informe de Kaspersky revela que los ataques de phishing mediante QR aumentaron más de cinco veces en tres meses, convirtiéndose en una grave amenaza.

Los ataques de **phishing** mediante códigos QR han aumentado considerablemente en Argentina, según un informe de **Kaspersky**. Este tipo de estafas, conocido como **qrishing**, ha crecido más de cinco veces en solo tres meses, convirtiéndose en una amenaza alarmante a medida que se acerca el verano del 2026.

Las estafas con códigos QR engañan a los usuarios al hacerles creer que están escaneando un código legítimo, cuando en realidad son redirigidos a sitios controlados por ciberdelincuentes. Estos sitios imitan bancos y billeteras digitales, buscando robar credenciales y desviar transferencias de dinero.

Una de las tácticas más comunes es la sustitución de códigos QR en comercios y espacios públicos, lo que lleva a las víctimas a realizar pagos que terminan en cuentas ajenas. Además, algunos códigos maliciosos piden al usuario que ingrese datos sensibles o instalen aplicaciones que, en realidad, son **troyanos** diseñados para espiar dispositivos y robar información financiera.

La creciente confianza en los pagos digitales ha convertido a Argentina en un terreno fértil para este tipo de fraudes, lo que ha suscitado la preocupación de especialistas en **ciberseguridad**.

