Aumentan las estafas digitales: alertan sobre el uso de QR para vaciar cuentas bancarias

Los ataques de **phishing** mediante códigos QR han aumentado considerablemente en Argentina, según un informe de **Kaspersky**. Este tipo de estafas, conocido como **qrishing**, ha crecido más de cinco veces en solo tres meses, convirtiéndose en una amenaza alarmante a medida que se acerca el verano del 2026.

Las estafas con códigos QR engañan a los usuarios al hacerles creer que están escaneando un código legítimo, cuando en realidad son redirigidos a sitios controlados por ciberdelincuentes. Estos sitios imitan bancos y billeteras digitales, buscando robar credenciales y desviar transferencias de dinero.

Una de las tácticas más comunes es la sustitución de códigos QR en comercios y espacios públicos, lo que lleva a las víctimas a realizar pagos que terminan en cuentas ajenas. Además, algunos códigos maliciosos piden al usuario que ingrese datos sensibles o instalen aplicaciones que, en realidad, son **troyanos** diseñados para espiar dispositivos y robar información financiera.

La creciente confianza en los pagos digitales ha convertido a Argentina en un terreno fértil para este tipo de fraudes, lo que ha suscitado la preocupación de especialistas en **ciberseguridad**.