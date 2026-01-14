Jueves, 15 de Enero 2026
Chile impulsa la innovación con la inauguración de Startuplab.01 en un nuevo polo tecnológico.
Chile impulsa la innovación con la inauguración de Startuplab.01 en un nuevo polo tecnológico.

Chile inauguró Startuplab.01, un nuevo centro que busca impulsar la ciencia y la innovación en la región. Este desarrollo podría inspirar iniciativas similares en Argentina.

Redacción Equipo Editorial
Chile ha inaugurado Startuplab.01, un nuevo centro dedicado a la ciencia, tecnología e innovación. Este espacio busca fomentar el emprendimiento y la colaboración entre startups, empresas y universidades.

La inauguración se realizó en un evento que reunió a representantes del sector público y privado, así como a emprendedores. La iniciativa es parte de un esfuerzo mayor por impulsar la economía del país a través de la innovación tecnológica.

Startuplab.01 proporcionará recursos y apoyo a emprendedores, facilitando el acceso a financiamiento y mentorías. Se espera que este nuevo polo estimule la creación de productos y servicios innovadores en el mercado chileno.

