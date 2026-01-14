Chile impulsa la innovación con la inauguración de Startuplab.01 en un nuevo polo tecnológico.

Chile ha inaugurado Startuplab.01, un nuevo centro dedicado a la ciencia, tecnología e innovación. Este espacio busca fomentar el emprendimiento y la colaboración entre startups, empresas y universidades.
La inauguración se realizó en un evento que reunió a representantes del sector público y privado, así como a emprendedores. La iniciativa es parte de un esfuerzo mayor por impulsar la economía del país a través de la innovación tecnológica.
Startuplab.01 proporcionará recursos y apoyo a emprendedores, facilitando el acceso a financiamiento y mentorías. Se espera que este nuevo polo estimule la creación de productos y servicios innovadores en el mercado chileno.