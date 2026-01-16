Ciencia en la mira: críticas a un modelo extractivista del Gobierno nacional

El exministro de Educación, Daniel Filmus, criticó al actual Gobierno, señalando que no requiere de la ciencia ya que promueve un modelo basado en la extracción de recursos y la especulación financiera. Según Filmus, esta postura implica un desinterés en la inversión en el conocimiento y la innovación.
Filmus destacó la importancia de la ciencia para el desarrollo de políticas públicas sostenibles y criticó la falta de apoyo a proyectos que buscan avanzar en esta área. En su opinión, la ausencia de un enfoque científico en la gestión gubernamental afecta directamente el futuro del país.