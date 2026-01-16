Viernes, 16 de Enero 2026
Ciencia en la mira: críticas a un modelo extractivista del Gobierno nacional
Tecnología

Ciencia en la mira: críticas a un modelo extractivista del Gobierno nacional

Filmus critica al Gobierno por su enfoque extractivista y especulativo, afirmando que esto desestima la importancia de la ciencia en la toma de decisiones. ¿Qué consecuencias tendrá esta postura en el futuro del país?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 30 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El exministro de Educación, Daniel Filmus, criticó al actual Gobierno, señalando que no requiere de la ciencia ya que promueve un modelo basado en la extracción de recursos y la especulación financiera. Según Filmus, esta postura implica un desinterés en la inversión en el conocimiento y la innovación.

Filmus destacó la importancia de la ciencia para el desarrollo de políticas públicas sostenibles y criticó la falta de apoyo a proyectos que buscan avanzar en esta área. En su opinión, la ausencia de un enfoque científico en la gestión gubernamental afecta directamente el futuro del país.

Publicidad
Etiquetas: argentina gobierno nacional política ciencia extractivismo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

721 articles →

Artículos relacionados

Huawei lanza en Argentina los FreeClip, auriculares inclusivos para todos.

Argentina avanza hacia un juego seguro: se modernizan normativas y tecnologías de pago

Contratistas exigen mejores condiciones para impulsar la tecnología en cosechas
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar