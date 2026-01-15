Contratistas exigen mejores condiciones para impulsar la tecnología en cosechas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El sector de los contratistas rurales en Argentina muestra optimismo ante el cierre de una cosecha récord de trigo y las proyecciones favorables para la campaña gruesa 2025/26. Este grupo, que agrupa entre 15.000 y 18.000 empresas y genera empleo para aproximadamente 72.000 personas, es fundamental en la agricultura nacional, realizando el 80% de las labores agrícolas.

El presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA), Luis “Fredy” Simone, destacó que los contratistas son “optimistas de primera línea” y confían en que podrán actualizar su maquinaria y mejorar su rentabilidad. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de superar las “dificultades crediticias” que aún afectan al sector, a pesar de las mejoras productivas.

Por su parte, los fabricantes de maquinaria proyectan un repunte en las ventas para el 2026, respaldados por un contexto macroeconómico favorable. Valeria Piersanti, gerente de ventas de una empresa dedicada a la fabricación de cabezales Draper, enfatizó que la innovación y la actualización de equipos son clave para la eficiencia del sector agrícola.