Martes, 20 de Enero 2026
Crecimiento exponencial de Starlink en Argentina: un vistazo a su avance en dos años
Tecnología

Crecimiento exponencial de Starlink en Argentina: un vistazo a su avance en dos años

Starlink ha crecido significativamente en Argentina en los últimos dos años, expandiendo su cobertura de internet satelital en varias provincias. Este avance tecnológico promete mejorar la conectividad en áreas rurales y remotas, ofreciendo nuevas oportunidades para la educación y el trabajo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 18 h 1 min de lectura
El servicio de Starlink ha experimentado un notable crecimiento en Argentina durante los últimos dos años, expandiendo su cobertura y número de usuarios. Este avance ha permitido a comunidades en áreas rurales y de difícil acceso mejorar su conectividad a Internet.

El mapa actualizado revela que la presencia de Starlink se ha intensificado, ofreciendo una alternativa a los servicios tradicionales de Internet. Este fenómeno es particularmente significativo en regiones donde las opciones de conectividad son limitadas.

Este servicio de internet satelital, impulsado por la empresa SpaceX, ha sido bien recibido en varios sectores, brindando a los usuarios una herramienta vital para acceder a información, educación y servicios digitales.

Etiquetas: argentina starlink tecnología crecimiento internet
TL;DR

