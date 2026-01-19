Crecimiento exponencial de Starlink en Argentina: un vistazo a su avance en dos años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El servicio de Starlink ha experimentado un notable crecimiento en Argentina durante los últimos dos años, expandiendo su cobertura y número de usuarios. Este avance ha permitido a comunidades en áreas rurales y de difícil acceso mejorar su conectividad a Internet.

El mapa actualizado revela que la presencia de Starlink se ha intensificado, ofreciendo una alternativa a los servicios tradicionales de Internet. Este fenómeno es particularmente significativo en regiones donde las opciones de conectividad son limitadas.

Este servicio de internet satelital, impulsado por la empresa SpaceX, ha sido bien recibido en varios sectores, brindando a los usuarios una herramienta vital para acceder a información, educación y servicios digitales.