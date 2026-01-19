Denuncian irregularidades en contratos por tecnología de fronteras a nivel nacional

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La ONG PorCausa ha presentado un informe que denuncia la firma de cerca de 700 contratos por parte de España, con un valor de 541 millones de euros, destinados a tecnología de fronteras. Estos contratos, adjudicados en gran parte sin concurso público, han sido otorgados a un número reducido de empresas bajo condiciones poco transparentes. El análisis revela que el 44,1% de los contratos se realizaron mediante procedimientos negociados sin publicidad, justificándose en muchos casos por razones de urgencia o seguridad nacional.

El informe titulado 'Fronteras "Inteligentes", democracias negligentes', elaborado junto al Centro Delàs de Estudios por la Paz, advierte sobre los peligros de la tecnología de frontera, como radares, drones y cámaras de reconocimiento facial. Según el director de Investigaciones de PorCausa, Gonzalo Fanjul, este tipo de control migratorio no reemplaza las barreras físicas, sino que las hace invisibles, constituyendo una nueva fase en la vigilancia fronteriza.

Las empresas que se benefician de estos contratos son las mismas en su mayoría, con la compañía española de defensa y tecnología Escribano, Telefónica y la firma francesa Thales liderando el gasto. El informe también analiza la evolución del control fronterizo en España desde el año 1999, cuando se implementó el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) operado por la Guardia Civil.