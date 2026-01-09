El sector tecnológico enfrenta un enfriamiento: se prevé menor demanda de empleo en IT.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis revela un panorama moderado para el sector de tecnología de la información en Argentina, con una Expectativa Neta de Empleo (ENE) proyectada de +10% entre enero y marzo de 2026. Aunque este dato indica que el 33% de las empresas planea incrementar su personal, el ritmo de incorporación es más cauteloso debido a ajustes económicos y redefiniciones estratégicas.

A pesar de esta tendencia a la baja, la demanda de talento tecnológico sigue siendo fuerte, con un 68% de los empleadores enfrentando dificultades para encontrar perfiles adecuados, aunque este porcentaje ha disminuido respecto al año anterior. Las empresas están priorizando estrategias de upskilling y reskilling de sus equipos actuales, así como esquemas de flexibilidad laboral, en lugar de realizar nuevas contrataciones.

Entre las habilidades más demandadas se destacan la ingeniería, así como perfiles en IT y datos, que son fundamentales para el crecimiento del sector. La encuesta también señala que la competencia por talento especializado continúa siendo un desafío importante para las organizaciones.