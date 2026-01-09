Sábado, 10 de Enero 2026
El sector tecnológico enfrenta un enfriamiento: se prevé menor demanda de empleo en IT.
Tecnología

El sector tecnológico enfrenta un enfriamiento: se prevé menor demanda de empleo en IT.

La Expectativa Neta de Empleo en el sector IT en Argentina se proyecta en +10% para el primer trimestre de 2026. A pesar de un contexto económico ajustado, el 33% de las empresas planea aumentar su personal, aunque la competencia por perfiles especializados sigue siendo alta. ¿Cómo impactará esto en la contratación local?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Encuesta de Expectativas de Empleo de Experis revela un panorama moderado para el sector de tecnología de la información en Argentina, con una Expectativa Neta de Empleo (ENE) proyectada de +10% entre enero y marzo de 2026. Aunque este dato indica que el 33% de las empresas planea incrementar su personal, el ritmo de incorporación es más cauteloso debido a ajustes económicos y redefiniciones estratégicas.

A pesar de esta tendencia a la baja, la demanda de talento tecnológico sigue siendo fuerte, con un 68% de los empleadores enfrentando dificultades para encontrar perfiles adecuados, aunque este porcentaje ha disminuido respecto al año anterior. Las empresas están priorizando estrategias de upskilling y reskilling de sus equipos actuales, así como esquemas de flexibilidad laboral, en lugar de realizar nuevas contrataciones.

Entre las habilidades más demandadas se destacan la ingeniería, así como perfiles en IT y datos, que son fundamentales para el crecimiento del sector. La encuesta también señala que la competencia por talento especializado continúa siendo un desafío importante para las organizaciones.

Etiquetas: argentina tecnología empleo encuesta de expectativas mercado laboral talento especializado
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

226 articles →

Artículos relacionados

La revolución tecnológica que transformará nuestras rutinas en los próximos años

Crianza digital en vacaciones: estrategias para un uso saludable de la tecnología

Emerger: innovaciones tecnológicas que mejoran la atención en emergencias
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar