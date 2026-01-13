El sector tecnológico se consolida como motor de empleo en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se prevé que el sector de la tecnología continúe siendo un motor clave en la generación de empleo en Argentina, con un enfoque particular en los próximos años. Las proyecciones indican que este sector liderará la creación de puestos de trabajo, impulsado por la creciente demanda de habilidades digitales.

Además, se espera que otros ámbitos, como la salud y la energía renovable, también experimenten un crecimiento significativo en la contratación. Las empresas están adaptándose a nuevas tecnologías y metodologías, lo que genera oportunidades laborales en diversas áreas.

Los expertos destacan la importancia de la capacitación y la formación continua para satisfacer las necesidades del mercado laboral en evolución. La inversión en educación y desarrollo profesional se considera esencial para que los trabajadores puedan acceder a estas oportunidades emergentes.