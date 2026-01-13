Martes, 13 de Enero 2026
El sector tecnológico se consolida como motor de empleo en Argentina
Tecnología

El sector tecnológico se consolida como motor de empleo en Argentina

La tecnología se perfila como uno de los sectores con mayor potencial de generación de empleo en 2026, destacándose por su capacidad de innovación y crecimiento constante.

Se prevé que el sector de la tecnología continúe siendo un motor clave en la generación de empleo en Argentina, con un enfoque particular en los próximos años. Las proyecciones indican que este sector liderará la creación de puestos de trabajo, impulsado por la creciente demanda de habilidades digitales.

Además, se espera que otros ámbitos, como la salud y la energía renovable, también experimenten un crecimiento significativo en la contratación. Las empresas están adaptándose a nuevas tecnologías y metodologías, lo que genera oportunidades laborales en diversas áreas.

Los expertos destacan la importancia de la capacitación y la formación continua para satisfacer las necesidades del mercado laboral en evolución. La inversión en educación y desarrollo profesional se considera esencial para que los trabajadores puedan acceder a estas oportunidades emergentes.

Etiquetas: argentina empleo tecnología economía futuro laboral
