Domingo, 11 de Enero 2026
Tecnología

El sueldo récord de OpenAI: un desafío para los profesionales de la IA

OpenAI ofrece un salario de 555.000 dólares anuales para el cargo de Head of Preparedness, un rol crucial en la prevención de riesgos de la inteligencia artificial. Esta búsqueda refleja la creciente inquietud en el sector tecnológico sobre las amenazas emergentes y la falta de regulaciones adecuadas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
La compañía OpenAI ha lanzado una oferta laboral destacada, buscando un Head of Preparedness que se encargue de prevenir riesgos asociados a la inteligencia artificial. El salario anual para este cargo asciende a 555.000 dólares más participación accionaria. Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió que el trabajo será altamente estresante y exigirá una adaptación inmediata a los desafíos.

Esta búsqueda se realiza en un contexto de creciente preocupación dentro del sector tecnológico. Líderes como Mustafa Suleyman de Microsoft AI han señalado que es esencial prestar atención a los riesgos actuales de la IA. Además, Demis Hassabis, cofundador de Google DeepMind, ha alertado sobre el potencial de que los sistemas de IA causen daños a la humanidad si no se manejan adecuadamente.

La falta de regulaciones globales adecuadas para la inteligencia artificial se ha convertido en un tema crítico. Yoshua Bengio, reconocido científico en el campo, ha destacado que la IA carece de supervisión comparativa, mencionando que "un sándwich tiene más regulación que la inteligencia artificial". Esto plantea serias interrogantes sobre la autorregulación en la industria.

Etiquetas: internacional inteligencia artificial riesgos tecnológicos regulación empleo en tecnología salud mental
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

285 articles →

