El uso de la inteligencia artificial en las aulas: un fenómeno en crecimiento en Argentina
El uso de la inteligencia artificial en las aulas: un fenómeno en crecimiento en Argentina

La ONU y UNICEF analizan el impacto de la inteligencia artificial en la infancia, destacando la necesidad de regulaciones específicas para proteger a los menores.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha lanzado una nueva iniciativa centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la infancia. Este programa busca abordar las oportunidades y riesgos que presenta la tecnología en el desarrollo de los niños a nivel mundial.

La organización enfatiza la necesidad de establecer políticas que protejan a los menores en un entorno digital en constante evolución. Se pretende fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial, asegurando que beneficie a todos los niños, especialmente a aquellos en situaciones vulnerables.

UNICEF también está trabajando en la creación de herramientas que permitan a los educadores y padres entender mejor cómo interactuar con estas tecnologías, promoviendo un aprendizaje seguro y accesible. La iniciativa se desarrollará en múltiples fases, con la colaboración de gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Etiquetas: internacional organización de las naciones unidas fondo de naciones unidas para la infancia inteligencia artificial política global
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina.

652 articles →

