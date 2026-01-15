El uso de la inteligencia artificial en las aulas: un fenómeno en crecimiento en Argentina

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha lanzado una nueva iniciativa centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la infancia. Este programa busca abordar las oportunidades y riesgos que presenta la tecnología en el desarrollo de los niños a nivel mundial.
La organización enfatiza la necesidad de establecer políticas que protejan a los menores en un entorno digital en constante evolución. Se pretende fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial, asegurando que beneficie a todos los niños, especialmente a aquellos en situaciones vulnerables.
UNICEF también está trabajando en la creación de herramientas que permitan a los educadores y padres entender mejor cómo interactuar con estas tecnologías, promoviendo un aprendizaje seguro y accesible. La iniciativa se desarrollará en múltiples fases, con la colaboración de gobiernos y organizaciones no gubernamentales.