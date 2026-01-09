Emerger: innovaciones tecnológicas que mejoran la atención en emergencias

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El sistema de salud se encuentra en medio de una transformación profunda, gracias a la incorporación de tecnología en los procesos de atención médica. Esta evolución permite que la innovación no sea solo una expectativa, sino una realidad que mejora la calidad y eficiencia del cuidado de la salud.

La tecnología se presenta como un aliado estratégico, abarcando desde la prevención de enfermedades hasta la atención de emergencias, lo que responde a las crecientes complejidades de los escenarios actuales. Este enfoque tiene un impacto directo en la humanización del servicio y en la capacidad del sistema para adaptarse a las necesidades de la población.