Estudiantes de La Plata innovan en tecnología para la misión lunar Artemis II

Un grupo de 17 profesionales y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha desarrollado tecnología fundamental para el satélite argentino Atenea, que será enviado a la Luna el 6 de febrero como parte de la misión Artemis II de la NASA. Este satélite representa un hito en la exploración espacial, marcando el regreso de humanos al entorno lunar tras más de 50 años.

Los equipos de trabajo pertenecen al laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) y al Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), colaborando estrechamente con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y otras instituciones científicas de Argentina. Ramón López La Valle, coordinador del SENyT, destacó que gran parte del satélite fue desarrollado dentro de la universidad, subrayando el aporte significativo de la UNLP al proyecto.

El equipo incluye a destacados investigadores y estudiantes avanzados, quienes han trabajado intensamente en la creación de componentes centrales del satélite, lo que refleja el potencial del talento argentino en el ámbito espacial.