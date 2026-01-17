Domingo, 18 de Enero 2026
Estudiantes de La Plata innovan en tecnología para la misión lunar Artemis II
Tecnología

Estudiantes de La Plata innovan en tecnología para la misión lunar Artemis II

Científicos y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata desarrollaron tecnología clave para el satélite Atenea, que será enviado a la Luna el 6 de febrero. Este proyecto, parte de la misión Artemis II de la NASA, marca un hito en la exploración lunar tras más de 50 años. La colaboración con la CONAE y otros centros científicos resalta la importancia del trabajo universitario en la innovación espacial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un grupo de 17 profesionales y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha desarrollado tecnología fundamental para el satélite argentino Atenea, que será enviado a la Luna el 6 de febrero como parte de la misión Artemis II de la NASA. Este satélite representa un hito en la exploración espacial, marcando el regreso de humanos al entorno lunar tras más de 50 años.

Los equipos de trabajo pertenecen al laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) y al Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), colaborando estrechamente con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y otras instituciones científicas de Argentina. Ramón López La Valle, coordinador del SENyT, destacó que gran parte del satélite fue desarrollado dentro de la universidad, subrayando el aporte significativo de la UNLP al proyecto.

El equipo incluye a destacados investigadores y estudiantes avanzados, quienes han trabajado intensamente en la creación de componentes centrales del satélite, lo que refleja el potencial del talento argentino en el ámbito espacial.

Publicidad
Etiquetas: argentina tecnología satélite misión artemis ii unlp desarrollo científico
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

926 articles →

Artículos relacionados

Startup de IA asegura inversión de u$s12 millones para su expansión en Argentina

Aumenta la productividad con Claude Cowork: la IA que revoluciona la gestión de archivos

La NASA incorpora tecnología avanzada en su próxima misión lunar
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar