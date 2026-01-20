Fallo judicial histórico: Google deberá bloquear Magis TV en Argentina

El comercio en Río Gallegos enfrenta una situación crítica, con ventas que han caído hasta un 60%. Este contexto se agrava con embargos que afectan a los negocios locales.
En un evento reciente, tres jóvenes resultaron hospitalizados tras un accidente que involucró el derribo de un poste y un choque contra una vivienda.
El Municipio de Río Gallegos también ha habilitado el pago del calendario impositivo correspondiente a 2026. Esta medida busca facilitar el cumplimiento fiscal de los ciudadanos.
Además, se ha puesto en funcionamiento la Peatonal Costera para este lunes y martes, con horarios y calles específicas que abarcan esta área del municipio.