Martes, 20 de Enero 2026
Fallo judicial histórico: Google deberá bloquear Magis TV en Argentina
Tecnología

Las ventas han caído hasta un 60% en Río Gallegos, afectando gravemente al comercio local. Esta situación plantea desafíos significativos para la economía de la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
El comercio en Río Gallegos enfrenta una situación crítica, con ventas que han caído hasta un 60%. Este contexto se agrava con embargos que afectan a los negocios locales.

En un evento reciente, tres jóvenes resultaron hospitalizados tras un accidente que involucró el derribo de un poste y un choque contra una vivienda.

El Municipio de Río Gallegos también ha habilitado el pago del calendario impositivo correspondiente a 2026. Esta medida busca facilitar el cumplimiento fiscal de los ciudadanos.

Además, se ha puesto en funcionamiento la Peatonal Costera para este lunes y martes, con horarios y calles específicas que abarcan esta área del municipio.

Etiquetas: argentina comercio economía río gallegos actualidad turismo
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1110 articles →

