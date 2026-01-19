Innovaciones tecnológicas transforman la industria lechera en Argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Fabricio Mansutti, un médico veterinario especializado en reproducción animal, destaca los cambios significativos en la producción lechera en la región de Villa María. Según su experiencia, la adopción de la ecografía ha revolucionado la detección de la preñez en las vacas, transformando el rol del veterinario, que ahora abarca un análisis integral de datos y la capacitación del personal.

A pesar de la disminución en el número de tambos, aquellos que permanecen son de mayor superficie, lo que ha llevado a un cambio en la figura del productor tradicional hacia un empresario lechero. Este nuevo perfil se centra en gestionar el negocio y adoptar tecnologías avanzadas, lo que se traduce en cambios en alimentación, sanidad y manejo de instalaciones.

En la actualidad, muchos tambos han dejado de depender únicamente de pasturas y colaboran con nutricionistas para formular raciones, mejorando así la eficiencia alimentaria. La implementación de calles de alimentación con piso de cemento y el uso de arrimadores de comida robotizados han permitido optimizar el uso de recursos y reducir el desperdicio de alimento.