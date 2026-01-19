Innovador club de La Rioja incorpora tecnología avanzada en su infraestructura

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El club Talleres se encuentra en la etapa final de un proyecto innovador que incorpora tecnología de vanguardia en sus instalaciones. Este avance colocará al club en un lugar destacado dentro del ámbito deportivo argentino.

Las mejoras incluyen la implementación de sistemas que optimizan el rendimiento de los atletas, además de facilitar el entrenamiento y la recuperación. El objetivo es ofrecer a los deportistas las mejores herramientas para potenciar su desempeño.

El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre diferentes instituciones y expertos, que han aportado su conocimiento para desarrollar un espacio único en el país. Talleres busca posicionarse así como un referente en la formación de talentos deportivos.