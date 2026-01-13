Innovadora tecnología argentina transforma el trabajo nocturno de pulverizadoras

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una nueva tecnología argentina ha sido desarrollada para permitir que las pulverizadoras operen durante la noche sin necesidad de iluminación adicional. Este avance promete mejorar la eficiencia en el uso de insumos agrícolas y reducir costos operativos para los agricultores.

La innovación se basa en un sistema que optimiza el funcionamiento de las máquinas, permitiendo que trabajen en condiciones de baja visibilidad. Esto podría transformar las prácticas agrícolas, especialmente en áreas donde las jornadas laborales son limitadas por la luz solar.

El desarrollo de esta tecnología representa un paso significativo para la agricultura en Argentina, ya que busca maximizar la productividad de los cultivos y facilitar el trabajo en el campo. Los expertos destacan que su implementación podría ser clave para enfrentar los desafíos del sector agrícola en el país.