Miércoles, 14 de Enero 2026
Innovadora tecnología argentina transforma el trabajo nocturno de pulverizadoras
Innovadora tecnología argentina transforma el trabajo nocturno de pulverizadoras

Una nueva tecnología argentina permite a las pulverizadoras operar de noche sin necesidad de iluminación, mejorando la eficiencia y seguridad en los cultivos.

Hace 16 h 1 min de lectura
Una nueva tecnología argentina ha sido desarrollada para permitir que las pulverizadoras operen durante la noche sin necesidad de iluminación adicional. Este avance promete mejorar la eficiencia en el uso de insumos agrícolas y reducir costos operativos para los agricultores.

La innovación se basa en un sistema que optimiza el funcionamiento de las máquinas, permitiendo que trabajen en condiciones de baja visibilidad. Esto podría transformar las prácticas agrícolas, especialmente en áreas donde las jornadas laborales son limitadas por la luz solar.

El desarrollo de esta tecnología representa un paso significativo para la agricultura en Argentina, ya que busca maximizar la productividad de los cultivos y facilitar el trabajo en el campo. Los expertos destacan que su implementación podría ser clave para enfrentar los desafíos del sector agrícola en el país.

