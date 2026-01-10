Sábado, 10 de Enero 2026
Tecnología

La construcción en Argentina: el desafío de la eficiencia y la tecnología

Pablo Mazzucchelli, líder de PREAR, analiza los cambios en la construcción y las oportunidades futuras en un contexto industrial que abarca tres provincias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 22 h 1 min de lectura
La construcción en Argentina: el desafío de la eficiencia y la tecnología
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Pablo Mazzucchelli, líder de PREAR, participó en el Ciclo de entrevistas de Los Andes, donde compartió la trayectoria de la empresa a lo largo de varias décadas. Durante la charla, destacó cómo la compañía ha enfrentado una serie de transformaciones en el sector de la construcción.

Además, Mazzucchelli mencionó las oportunidades que vislumbra para el futuro, resaltando el potencial de crecimiento y adaptación en un mercado en constante evolución. La experiencia de PREAR se extiende a través de sus plantas industriales ubicadas en tres provincias, lo que le permite tener una presencia significativa en el ámbito de la construcción.

Publicidad
Etiquetas: argentina economía construcción pablo mazzucchelli prear industria
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

265 articles →

Artículos relacionados

La UNRC impulsa innovaciones tecnológicas para la conservación ambiental

La revolución tecnológica que transformará nuestras rutinas en los próximos años

Crianza digital en vacaciones: estrategias para un uso saludable de la tecnología
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar