La evolución de las consolas portátiles: ¿qué esperar en el futuro cercano?

Las consolas portátiles, como la Steam Deck, han mejorado notablemente su tecnología, ofreciendo experiencias de juego impresionantes. Sin embargo, estas consolas todavía enfrentan desafíos en términos de rendimiento y duración de la batería.
A pesar de su avance, la competencia en el mercado sigue aumentando, lo que obliga a los fabricantes a innovar constantemente. Las expectativas de los usuarios son altas y buscan dispositivos que no solo sean potentes, sino también accesibles y duraderos.
El futuro de las consolas portátiles dependerá de cómo las empresas respondan a estas demandas y de su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio.