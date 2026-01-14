Jueves, 15 de Enero 2026
La evolución de las consolas portátiles: ¿qué esperar en el futuro cercano?
Tecnología

La tecnología de las consolas portátiles avanza rápidamente, ofreciendo experiencias de juego impresionantes. ¿Qué novedades traerán los próximos modelos en rendimiento y gráficos?

Hace 18 h 1 min de lectura
Las consolas portátiles, como la Steam Deck, han mejorado notablemente su tecnología, ofreciendo experiencias de juego impresionantes. Sin embargo, estas consolas todavía enfrentan desafíos en términos de rendimiento y duración de la batería.

A pesar de su avance, la competencia en el mercado sigue aumentando, lo que obliga a los fabricantes a innovar constantemente. Las expectativas de los usuarios son altas y buscan dispositivos que no solo sean potentes, sino también accesibles y duraderos.

El futuro de las consolas portátiles dependerá de cómo las empresas respondan a estas demandas y de su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio.

Etiquetas: argentina tecnología videojuegos portátil steam deck 3d juegos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

585 articles →

