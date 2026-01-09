La revolución tecnológica que transformará nuestras rutinas en los próximos años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La inteligencia artificial generativa está transformando rápidamente la interacción de los usuarios con la tecnología, especialmente a través de chatbots. Este avance está llevando a las empresas a explorar nuevos dispositivos que podrían reemplazar a los teléfonos inteligentes, mientras el interés por los vehículos autónomos continúa creciendo, facilitando la expansión de servicios como los robotaxis de Waymo en grandes ciudades.

Durante años, los asistentes de voz como Siri, Google Assistant y Alexa no lograron convencer a los usuarios para una interacción más compleja, limitándose a tareas básicas. Sin embargo, con el aumento en el uso de chatbots de IA, se espera que más personas comiencen a hablar con sus dispositivos, incluso en público. La evolución de la tecnología de voz podría finalmente cambiar la forma en que los consumidores se comunican con sus computadoras.

Los avances en la tecnología de consumo prometen un año lleno de innovaciones, con un enfoque en la mejora de la comunicación hombre-máquina. El cambio en la percepción del comportamiento del consumidor podría marcar el inicio de una nueva era en la interacción digital.