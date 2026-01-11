La tecnología que transformará nuestra cotidianidad en los próximos años

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las tendencias tecnológicas que marcarán el año incluyen avances significativos en la inteligencia artificial generativa, que está cambiando la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos. El uso de chatbots como ChatGPT y Gemini podría fomentar que más personas se comuniquen verbalmente con sus computadoras, algo que hasta ahora no era común.

La adopción de tecnologías de voz ha sido lenta, a pesar de los esfuerzos de empresas como Apple, Google y Amazon con sus asistentes como Siri y Alexa. Sin embargo, se espera que el auge de la IA cambie esta dinámica, ya que los usuarios comienzan a sentirse más cómodos conversando con sus dispositivos.

Además, el desarrollo de vehículos autónomos, como los robotaxis de Waymo, está ganando popularidad, lo que podría llevar a una expansión significativa de estos servicios en áreas urbanas y en autopistas durante el año.