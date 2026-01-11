Lunes, 12 de Enero 2026
La tecnología que transformará nuestra cotidianidad en los próximos años
La tecnología que transformará nuestra cotidianidad en los próximos años

La inteligencia artificial generativa está revolucionando el uso de dispositivos, impulsando a los consumidores a interactuar más con sus computadoras. Se prevé un aumento en el uso de asistentes de voz, lo que podría transformar la tecnología cotidiana.

Las tendencias tecnológicas que marcarán el año incluyen avances significativos en la inteligencia artificial generativa, que está cambiando la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos. El uso de chatbots como ChatGPT y Gemini podría fomentar que más personas se comuniquen verbalmente con sus computadoras, algo que hasta ahora no era común.

La adopción de tecnologías de voz ha sido lenta, a pesar de los esfuerzos de empresas como Apple, Google y Amazon con sus asistentes como Siri y Alexa. Sin embargo, se espera que el auge de la IA cambie esta dinámica, ya que los usuarios comienzan a sentirse más cómodos conversando con sus dispositivos.

Además, el desarrollo de vehículos autónomos, como los robotaxis de Waymo, está ganando popularidad, lo que podría llevar a una expansión significativa de estos servicios en áreas urbanas y en autopistas durante el año.

