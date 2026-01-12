La UIA destaca oportunidades y desafíos del acuerdo Mercosur-UE para la industria argentina

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su opinión sobre el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, destacando la importancia de la industria y la tecnología en este contexto. Según la entidad, el acuerdo tiene el potencial de abrir nuevas oportunidades para las empresas argentinas.

El organismo subrayó que es fundamental que las inversiones se dirijan hacia la modernización y competitividad de la producción local. La UIA también pidió que se implementen medidas que aseguren la protección de los sectores más vulnerables ante la competencia internacional.

La postura de la UIA resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que favorezca el desarrollo económico sin perjudicar a las industrias nacionales. Este acuerdo podría significar un cambio significativo en el panorama comercial para las empresas argentinas, si se manejan adecuadamente los desafíos que presenta.