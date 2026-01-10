Sábado, 10 de Enero 2026
Tecnología

La UNRC impulsa innovaciones tecnológicas para la conservación ambiental

La UNRC se destaca como pionera en la producción de biochar a partir de rastrojo de arroz, aportando soluciones sustentables y valorizando residuos agroindustriales. Este avance, desarrollado en colaboración con Canale SRL, podría transformar la gestión de desechos en el sector agrícola.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h 1 min de lectura
La UNRC impulsa innovaciones tecnológicas para la conservación ambiental
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La UNRC se destaca en el desarrollo de tecnologías para el cuidado del medio ambiente, enfocándose en la producción de carbón ecológico a partir de residuos. Este avance se logró gracias a un proceso científico-tecnológico innovador, en colaboración con el sector productivo, que busca ofrecer soluciones sostenibles a problemas ambientales.

El proyecto, en el que participa la empresa Canale SRL, ha convertido a la UNRC en la primera universidad del país en producir biochar a partir de rastrojo de arroz, utilizando un método de pirólisis de biomasa. Este desarrollo se enmarca dentro de las investigaciones del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS), que opera bajo la doble dependencia de la universidad y CONICET.

El doctor Leonardo Molisani, parte del equipo de investigación GAV del IDAS, destacó que el biochar se genera en ausencia de oxígeno, permitiendo transformar residuos problemáticos en materiales útiles, especialmente en el ámbito agrícola. Esta iniciativa promueve un modelo de economía circular al ofrecer soluciones concretas a desafíos ambientales.

Publicidad
Etiquetas: argentina unrc tecnología medio ambiente residuos biochar
¿Quieres leer la nota completa? Accede al artículo original con todos los detalles.
Leer Artículo Original
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

265 articles →

Artículos relacionados

La construcción en Argentina: el desafío de la eficiencia y la tecnología

La revolución tecnológica que transformará nuestras rutinas en los próximos años

Crianza digital en vacaciones: estrategias para un uso saludable de la tecnología
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar