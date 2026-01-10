La UNRC impulsa innovaciones tecnológicas para la conservación ambiental

La UNRC se destaca como pionera en la producción de biochar a partir de rastrojo de arroz, aportando soluciones sustentables y valorizando residuos agroindustriales. Este avance, desarrollado en colaboración con Canale SRL, podría transformar la gestión de desechos en el sector agrícola.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La UNRC se destaca en el desarrollo de tecnologías para el cuidado del medio ambiente, enfocándose en la producción de carbón ecológico a partir de residuos. Este avance se logró gracias a un proceso científico-tecnológico innovador, en colaboración con el sector productivo, que busca ofrecer soluciones sostenibles a problemas ambientales.

El proyecto, en el que participa la empresa Canale SRL, ha convertido a la UNRC en la primera universidad del país en producir biochar a partir de rastrojo de arroz, utilizando un método de pirólisis de biomasa. Este desarrollo se enmarca dentro de las investigaciones del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS), que opera bajo la doble dependencia de la universidad y CONICET.

El doctor Leonardo Molisani, parte del equipo de investigación GAV del IDAS, destacó que el biochar se genera en ausencia de oxígeno, permitiendo transformar residuos problemáticos en materiales útiles, especialmente en el ámbito agrícola. Esta iniciativa promueve un modelo de economía circular al ofrecer soluciones concretas a desafíos ambientales.